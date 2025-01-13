Kültürel miras rezaleti! İBB tarihi yapıya sahip çıkmadı: Tarihi köprü yazı tahtasına çevrilmişti, hala restorasyon yapılmadıİBB

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi’nde bulunan ve Yıldız Sarayı ile Çırağan Sarayı’nı birbirine bağlayan nadide bir eser olan Çırağan Köprüsü, bakımsızlığıyla gündeme gelmişti. Tarihi köprü, kimliği belirsiz kişiler tarafından adeta yazı tahtasına çevrilmiş, kapısına ve kolonlarına yazılar yazılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’nün başlattığı söylenen çalışmaya rağmen yazıların temizlenmediği ve zararın aylardır onarılmadığı ortaya çıktı.

İstanbul'un göbeğinde bulunan, Sultan Abdülaziz döneminde Çırağan Sarayı ile birlikte yaptırılan Tarihi Çırağan Köprüsü, aylardır restore edilmeyi bekliyor. Günde on binlerce kişinin geçtiği Çırağan Caddesi'nin üzerinde bulunan köprünün sütunlarında ve içerisinde bulunan tarihi kapının üzerinde çizimler ve yazılar bulunuyor.Yerli ve yabancı turistler tarafından da adeta yazı tahtasına dönüştürülen köprü, aylardır restore edilmeyi bekliyor. İBB'ye bağlı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'nün olay yerinde restorasyon çalışması başlattığı görülürken, temizliğin aylardır yapılmaması ise dikkat çekti.Okula giderken caddeden geçen Cansu Candan, 'Restorasyon var gibi gözüküyor ama burada hala bir onarım yapılmamış. Bayadır bu halde. Tarihi eserlerimize gereken önem verilmiyor. Toplumun da bu konuda daha bilinçli olması lazım.' dedi.