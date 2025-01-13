Vedat Işıkhan, en fazla SGK borcu olan belediyeleri açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan HaberTürk ekranlarında Fevzi Çakır'ın gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Bakan Vedat Işıkhan, ihtiyaç görülmesi durumunda temmuz ayında asgari ücrette güncelleme olabileceğini söyledi.Vedat Işıkhan'ın belediye borçlarına ait aktardığı bilgiler şöyle:Belediye SGK borçlarına ilişkin Sayın Özel, bazı altın ve kamyon hesabı yapıyor. Özel'in sözlediği gibi belediyelerin borçları 30 ton altın tutarında değil, 167 milyar lira ve bu da 55 ton altın yapıyor ve bu borçların yüzde 76'sı CHP'li beledilere ait. Özel'in değerlendirmelerinin hapsi yanlış. En borçlu 30 bilediyelerden 27'si CHP'li belediyelere ait.İlçe belediyelerinin de yüzde 65'i CHP'li belediyelere ait. Borçlarını ödemek yerine borçlarını katlıyorlar. SGK'nın alacaklarını dörtte biri belediyelere ait. Ve bu borcun çoğu CHP'li belediyelere ait.1.405 belediye var, eğer sürekli borçlarını ödeseler, bir açıklamaya ve soruna da gerek kalmayacak.Her defasında Özgür Özer'i yalanlamaktan hoşnut değiliz. SGK'ye en borçlu belediye İzmir belediyesi. SGK borcu 12 milyar lira. 5 yılda borcunu 2 bin kat artıran bir belediye. Ankara Belediyesi'nin 8,7 milyar lira borcu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 7,3 milyar lira. İstanbul'u Adana Büyükşehir Belediyesi ve Şişli İlçe Belediyesi izliyor.Konya Belediye'sinin SGK'ya bir kuruş borç yok. Borçları CHP'den devralan Hatay Belediye'sinin de borcu yok.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN GAYRİMENKULLARINDA HACİZ VE ŞERH VAR-Ankara'nın önerdikleri listede tuvalet ve ATM'lerde şerh ve haciz var var. Ankara'da teklif ediler gayrimenkullerden hacizi olmayan birini değerlendirebildik.-Kapımız borçlu belediyelere her zaman açık. Geldiklerinde yasal mevzuat neyi gerektiriyorsa kolaylaştırıcı olacağız.-CHP'li Küçükçekmece 1 milyar 60 milyon tutarında gayrimenkul teklifini kabul ettik.-Bize hacizsiz değerlendirebilir gayrimenkul teklif ettiklerinde kabul ediyoruz.-Sincan belediyesinin yapılandırmasını kabul ettik.-Hala bizimle iletişime girmeyen bir çok belediye söz konusu.-Biz SGK prim borçlarımızı tahsil etmek zorundayız.