AK Parti'de hazırlıklar sürüyor! ‘Ortak akılla’ büyük kongreye: Sorular yapak zekaya hazırlatıldı

Teşkilat Başkanlığı'nın yürüttüğü AK Parti 8. Olağan Kongre sürecinde ilçe kongreleri tamamlanan illerde, Ortak Akıl Toplantıları düzenlendi. Yapılan ortak akıl çalışmalarında 400 bin delegeye sorular sordu.Soruların yanıtları yapay zekâ tarafından okutularak, AK Parti'nin ortak aklı ortaya çıktı. Verilen yanıtlar ışığında AK Parti kadrolarının ülke meseleleri hakkındaki düşünceleri öğrenildi. Böylelikle yol haritası tamamlanacak.AK Parti, Türkiye Yüzyılı'nın mutfak çalışmasında yapay zekadan da faydalanıyor. Delegelerine kongre sürecinde kritik sorular soran parti yönetimi cevapları yapay zekaya okuttu. 400 bin delege içinde Anadolu'nun en ücra köşesinden metropol şehirlerde yaşayan delegeler yer aldı.Sorulan 5 altın sorunun yanıtı AK Parti'nin ortak aklının anahtar kelimelerini ortaya çıkardı. Bu 5 soruya verilen yanıt ışığında yapay zekaya AK Parti kadrolarının Kürt meselesinden ekonomiye, Suriye meselesinden Rusya- Ukrayna savaşına kadar her türlü sorular yöneltiliyor ve anahtar kelimeler ışığında AK Parti aklıyla yanıtlar alınıyor.23 Şubat'ta 8'nci Olağan Kongresini yapacak olan AK Parti, ortak akıl toplantıları sonuçları ile yeni dönemin şifrelerini belirliyor.İl ilçe kongreleri öncesinde sorulan sorular istikameti çizdi büyük kongre öncesi yapılacak yeni çalışma ile yol haritası tamamlanacak.Ortak akıl çalışması sayesinde; AK Parti kadrolarıyla, AK Parti seçmeni ve toplum aynı düzlemde mi Parti kadroları, seçmen ve vatandaşlar hangi düzlemde buluşuyor hangi düzlemde ayrışıyor? Çalışılması gereken konular var mı? Ona bakılıyor.Yapay zekaya sorulan hangi konularda dil birliği var, hangi konularda uyarılar var? Bunlar analiz ediliyor. Yeni dönem siyasetine katkı sunacak zemin oluşturuluyor. Parti yönetimi ne düşünüyor ve yapay zeka ne düşünüyor bunlar tek tek inceleniyor. Parti, burada dersine iyi çalışıyor.1-AK Partimizin daha başarılı olması için görüş ve önerileriniz nelerdir?2-AK Parti Hükümetinin daha başarılı olması için görüş ve önerileriniz nelerdir?3-AK Parti belediyeciliğinin daha başarılı olması için görüş ve önerileriniz nelerdir?4-Sizce AK Partimizin takip eden süreçteki en önemli önceliği ne olmalıdır?5-Sizce, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan büyük kongremizde Türkiye'ye ne söylemelidir?'