İğne fobisi olana müjde: Yeni sistem geliyor

İğneden korkanlara müjde...Nature dergisinde yayımlanan iki Amerikan araştırması, iğnesiz aşı ihtimalini gündeme getirdi.Cildin kendi bağışıklık sistemini devreye sokarak enfeksiyonlara karşı mücadele edebileceği ve bu sayede antikor üretebileceği ortaya çıktı.Önceki araştırmalar, mikroplardan yoksun bir şekilde yetiştirilen farelerin derisinin Staphylococcus epidermidis bakterisi tarafından kolonize edilebileceğini göstermişti.Francelive'e göre; Bilim insanları, Staphylococcus epidermidis bakterisinin vücutta antikor üretimini tetiklediğini ve bu antikorların “en az 200 gün boyunca varlığını sürdürdüğünü” açıklıyor.Ayrıca, enfeksiyonlarla savaşmak için gerekli olan lenf düğümleri devre dışı bırakıldığında bile, ciltte aynı bağışıklık tepkisinin gözlemlendiği belirtildi.Sonuç olarak, Staphylococcus epidermidis'in tetiklediği bağışıklık yanıtının, farelerin ölümcül dozda toksin aldıklarında bile onları koruduğunu keşfettiler. Bu keşif, cilde sürülebilecek, iğnesiz bir aşı üretme potansiyelini ortaya koydu.