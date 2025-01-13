  • USD: 35,42 - 35,48
  • EURO: 36,16 - 36,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 13.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:04 / Editör: Atilla Özbir
MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Terörü kaynağında kurutmaya yönelik operasyonlar sürerken, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden de yeni haber geldi.

Bu kapsamda da X hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun detaylarını anlattı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI YOK EDİCİ TEDBİRLER'

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor.

'TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEYE KARARLIYIZ'

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!