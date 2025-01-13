MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.Terörü kaynağında kurutmaya yönelik operasyonlar sürerken, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden de yeni haber geldi.Bu kapsamda da X hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun detaylarını anlattı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor.'TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEYE KARARLIYIZ'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!