Balıkesir'de işçi servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu: Sabah 08.15 sıralarında Gönen ilçemiz Taştepe mevkiinde işçileri taşıyan servis aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen trafik kazasında toplam 25 işçimiz yaralanmıştır. Tüm işçilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.