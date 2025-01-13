Balıkesir'de işçi servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu: Sabah 08.15 sıralarında Gönen ilçemiz Taştepe mevkiinde işçileri taşıyan servis aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen trafik kazasında toplam 25 işçimiz yaralanmıştır. Tüm işçilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gönen’in Taştepe mevkiinde işçi servisinin karıştığı trafik kazasında 25 işçinin yaralandığını duyurdu.
Vali Ustaoğlu açıklamada şunları kaydetti:
25 İŞÇİ YARALANDI
“13.01.2025 günü sabah 08.15 sıralarında Gönen ilçemiz Taştepe mevkiinde işçileri taşıyan servis aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir.
Meydana gelen trafik kazasında toplam (25) işçimiz yaralanmıştır.
Tüm işçilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir”