Terörden tutuklandı görevden alındı! DEM'li Belediye'ye kayyum

Belediyelerde terör odaklarına yer yok.Bu kapsamda da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturmasında DEM Parti Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan ile meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan, 'terör örgütü propagandası yapmak', ‘silahlı terör örgütüne üye olmak', ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna aykırılık', ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından, geçtiğimiz hafta gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün de adliyeye sevk edildi.BELEDİYE BAŞKANI VE YARDIMCISI TUTUKLANDIŞüphelilerden Belediye Başkanı Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan, belediye meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan tutuklanırken, Yakup Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.KAYYUM GÖREVLENDİRİLMESİİçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediyesi'ne kayyum görevlendirilmesi yapıldı.Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.Soruşturmada adı geçen Nuriye Arslan, Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç da geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.