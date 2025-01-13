Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı yoğun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programı Ankara'da devam ediyor.Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Aile Yılı Tanıtım toplantısına katılacak ardından da MYK toplanacak.MÜJDELER VERECEKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada aile yapısının önemine dikkat çekmek amacıyla 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiklerini belirtti.Bu kapsamda öğlen saatlerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı düzenlenecek.Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Yılı'nın yol haritasını ve atılacak adımları açıklayacak. Ayrıca Erdoğan'ın genç çift ve çalışan kadınları desteklemeye yönelik birçok müjde vermesi de bekleniyor.AK PARTİ MYK TOPLANACAKErdoğan bu programın ardından partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.Toplantıda AK Parti kongre sürecinin yanısıra bölgesel gelişmeler ve güncel konular değerlendirilecek.