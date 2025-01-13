CHP'li Belediye'ye operasyon! Geniş güvenlik önlemleri alındı

İstanbul'da bu sabah saatlerinde önemli bir operasyon yapıldı....İstanbul'da ihale yolsuzluğu soruşturmasında, 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunuyor.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alındı.Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odasında arama ve inceleme yaptı.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, Beşiktaş Belediyesi önüne polis ekipleri sevk edildi.Belediye önü bariyerlerle çevrilerek giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Belediye personeli kimlik kartları göstererek içeriye giriyor.