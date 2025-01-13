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Beyaz Gazete
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CHP'li Belediye'ye operasyon! Geniş güvenlik önlemleri alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrası Beşiktaş Belediye binası önüne polis ekipleri sevk edildi.

CHP'li Belediye'ye operasyon! Geniş güvenlik önlemleri alındı
Ekleme: 13.01.2025 - 10:12 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:15 / Editör: Atilla Özbir
CHP'li Belediye'ye operasyon! Geniş güvenlik önlemleri alındı
İstanbul'da bu sabah saatlerinde önemli bir operasyon yapıldı....

İstanbul'da ihale yolsuzluğu soruşturmasında, 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunuyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alındı.

CHP'li Belediye'ye operasyon! Geniş güvenlik önlemleri alındı

MAKAM ODASINDA ARAMA YAPILDI

Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odasında arama ve inceleme yaptı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, Beşiktaş Belediyesi önüne polis ekipleri sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNELMLERİ ALINDI

Belediye önü bariyerlerle çevrilerek giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Belediye personeli kimlik kartları göstererek içeriye giriyor.

CHP'li Belediye'ye operasyon! Geniş güvenlik önlemleri alındı