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Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ'a 'Gürz' darbesi

Bakan Yerlikaya: Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği 'Gürz-38' operasyonlarında; 23 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ'a 'Gürz' darbesi
Ekleme: 13.01.2025 - 13:28 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:31 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ'a 'Gürz' darbesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği 'Gürz-38' operasyonlarında; 23 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyona ilişkin detaylara yer verdi. Operasyonda gözaltına alından 23 şüpheli terör örgütü mensubunun 13'ünün tutuklandığını aktaran Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

'Manisa Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlediği “GÜRZ-38' operasyonlarında; 23 Şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı.

Şüphelilerden; 13'ü tutuklandı. 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tüm Terör odaklarına karşı “Terörü kaynağında yok etme” stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.

EYLEM ARAYIŞINDALARMIŞ
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli Adana ve İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

DEAŞ Terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek, eylem arayışında oldukları tespit edildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.'

Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ'a 'Gürz' darbesi