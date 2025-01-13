Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ'a 'Gürz' darbesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği 'Gürz-38' operasyonlarında; 23 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyona ilişkin detaylara yer verdi. Operasyonda gözaltına alından 23 şüpheli terör örgütü mensubunun 13'ünün tutuklandığını aktaran Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;'Manisa Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlediği “GÜRZ-38' operasyonlarında; 23 Şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı.Şüphelilerden; 13'ü tutuklandı. 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi.Tüm Terör odaklarına karşı “Terörü kaynağında yok etme” stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli Adana ve İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;DEAŞ Terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek, eylem arayışında oldukları tespit edildi.Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.'