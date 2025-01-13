Rumlardan Yunanistan’a uyarı 'Hayallerinizle değil, Türkiye’nin gücüyle yüzleşin'

Güney Kıbrıs merkezli Politis Lefkoşa’da yapılan İsrail-BAE-Kıbrıs toplantısına dair dikkat çeken bir analiz yayınladı. Yazıda, Türkiye’nin Orta Doğu’da ve Kıbrıs meselesinde kilit rol oynadığı vurgulanırken, Rum Yönetimi’nin Tel Aviv ile kurduğu ittifakların Türkiye’nin devasa jeopolitik ağırlığını dengelemek için yetersiz olduğu belirtildi.Gazete, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides’in söylemlerine atıfta bulunarak, Kıbrıs sorununun çözümünde asıl muhatabın Tel Aviv değil, Ankara olduğunu vurguladı. “Kıbrıs meselesi, İsrail ile değil, Türkiye ile işbirliği yapılarak çözülebilir” ifadelerine yer verilen analizde, Kıbrıs’ın Türkiye’nin bölgedeki etkisini göz ardı etmemesi gerektiği belirtildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:"Kıbrıs'ın İsrail'le mutlak ortaklığı ve ittifakı, Türkiye'nin muazzam jeopolitik önemini dengelemediği gibi, Kıbrıs'ın şu anda Netanyahu'nun Orta Doğu'daki politikasının bir parçası gibi görünmesi de, özellikle de Nikos'un söylediklerine dayanıyorsa, diplomatik ve siyasi açıdan doğru değil"Yazar Dionysis Dionysiou Türkiye’nin Suriye’deki gelişmelerden, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına kadar birçok konuda etkili bir güç olduğu dile getirdi. Değerlendirmesinde özellikle Orta Doğu’da istikrarın sağlanması ve Suriye’nin yeniden inşasında Türkiye’nin merkezi bir role sahip olduğunun altı çizildi.Rum basını, Yunanistan ve Türkiye arasında son dönemde sağlanan diyalog ortamına dikkat çekerek Atina’nın Doğu Akdeniz politikasını eleştirdi. Politis gazetesindeki analizde, “Yunanistan’ın boş hayalleriyle vakit kaybedilmemeli, Ankara’nın bölgedeki gücü kabul edilmeli” ifadelerine yer verildi.Yazıda, Atina’nın proaktif politikalarının Doğu Akdeniz’de işe yaramadığı belirtilirken, bölgedeki gerilimin azaltılmasında Türkiye ile sağlanan diyalog zeminine vurgu yapıldı. Gazete, “Doğu Akdeniz’de gerilimi azaltmak ve Türk-Yunan ilişkilerinde diyalog zemini oluşturmak, doğru bir dış politika hamlesi olmuştur” ifadelerini kullandı.Kıbrıs, İsrail ve BAE’nin gerçekleştirdiği toplantılar, bölgedeki dinamiklerin karmaşıklığını ortaya koyarken, Türkiye’nin jeopolitik önemini daha da belirgin hale getiriyor. Yazara göre, Türkiye, barışçıl çözümler için elini uzatmaya devam ederken, bölgesel işbirliğinin merkezi bir unsuru olmaya devam edecektir.