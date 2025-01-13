Bakan Vedat Işıkhan’dan Mansur Yavaş’a sert yanıt: Borçlarına karşılık tuvalet ve depo teklif etti!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, canlı yayında belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerini sürdüren Bakan Işıkhan, SGK'ya borcu olan 30 belediyeden 23'ünün CHP'li olduğunu ve borçların büyük kısmının bu belediyelere ait olduğunu belirtti. Mansur Yavaş'ın mahsuplaşma çabalarının sonuçsuz kaldığına yönelik açıklamalarına yanıt veren Bakan Işıkhan ''Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu gayrimenkullerinin tamamında haciz, şerh, ipotek var'' dedi.Bakan Işıkhan, CHP'li belediyelerin SGK borçlarının yüksekliğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:'Belediyelerin SGK'ya toplam borcu 167 milyar lira. Bunun yüzde 70'i CHP'li belediyelere ait. 30 büyükşehir belediyesinin sadece 14'ü CHP'li olmasına rağmen, büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı bu belediyelere ait.İzmir, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin SGK'ya olan borç miktarlarını da paylaşan Işıkhan, bu belediyelerin borçlarının son 5 yılda büyük oranlarda arttığını söyledi:İzmir Büyükşehir Belediyesi: 12 milyar TL borç (5 yılda borç 2.000 kat artmış)Ankara Büyükşehir Belediyesi: 8,7 milyar TL borç (5 yılda borç 55 kat artmış)İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 7,3 milyar TL borç (5 yılda borç 100 kat artmış)Mansur Yavaş'ın SGK borçları için gayrimenkul teklifinde bulunduklarına dair açıklamalarına yanıt veren Bakan Işıkhan, bu tekliflerin gerçekçi olmadığını savundu. 'Mansur Yavaş diyor ki 'SGK'ya gayrimenkul teklif ettik, kabul edilmiyor.' Bu doğru değil. Teklif edilen gayrimenkullerin çoğunda ipotek vardı. Bir tanesi dışında kullanılabilir değildi ve o da yapılandırma sürecine alındı. Listede tuvaletler, depolar ve bankamatikler vardı' dedi.Bakan Işıkhan, SGK'ya borçlu olan özel sektörün durumuna da değinerek, 'Özel sektörün borçları belediyelerle kıyaslandığında oldukça düşük seviyede. Hiçbir özel sektör kuruluşunun borcu bu düzeyde değil,' ifadelerini kullandı.