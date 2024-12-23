Şehit Günay, şehadetinin birinci yılında anıldı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Kasabası, Çalışlar Mahallesi'ndeki anma töreni, Günay'ın ailesinin evinde gerçekleştirildi. Şehit P. Tğm. Ramazan Günay ve diğer tüm şehitler, saygı, rahmet ve dualarla yad edildi.Anma programına Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tolga Yağan, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nı temsilen subaylar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malul Gazi İsmail Kumartaşlı, şehit aileleri ve gazilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Programda edilen duaların ardından şehit P. Tğm. Ramazan Günay'ın mezarı başında anma töreni düzenlendi.