Vapur seferlerine olumsuz hava engeli! Seferler iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan 10.00, Geyikli'den 11.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.Bozcaada'dan 07.00 ile Geyikli'den 08.00 saatlerindeki seferler de aynı nedenle yapılamamıştı.Geyikli-Bozcaada hattındaki diğer seferler, tarifeye göre devam edecek.