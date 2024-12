MSB'den İsrail'in Suriye'deki işgal girişimine sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasının şiddetle kınandığını açıkladı.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde operasyonlara devam ettiğini belirtti.Operasyonlarla son bir haftada 41, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1438'i Irak'ın,1521'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 959 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Aktürk, geçen hafta da barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha hudut karakollarına teslim olduğunu söyledi.Aktürk, TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki harekat alanlarında arama-tarama faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, hafta içerisinde tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini ifade etti.SURİYE'DEKİ GELİŞMELERSuriye'deki son duruma ilişkin bilgiler veren Aktürk, şunları kaydetti:'Yeni bir dönemin başladığı Suriye'de mevcut durum ve tüm gelişmeler yakından takip edilmekte, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Bu kapsamda, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, önceliğimizin ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi olduğunu, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, Suriye'deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda işbirliği içinde olunacağını bir kez daha vurguluyoruz.'94 BİN 813 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİTuğamiral Aktürk, hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunun altını çizerek, 'Son bir haftada 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 218 şahıs yakalanmış, 1487 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 745'e, engellenen kişi sayısı da 94 bin 813'e yükselmiştir.' bilgisini paylaştı.BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILARAktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in faaliyetlerine ilişkin yaptığı bilgilendirmede, şunları aktardı:'Sayın Bakanımız, 12 Aralık'ta Azerbaycan Serhat Hizmetleri Komutanı ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili'ni kabul etmiş, 13 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda yapılan Bakanlığımızın 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılmış, 14 Aralık'ta Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, aynı gün Irak Savunma Bakanı ile Bakanlığımızda bir araya gelmiştir. 16 Aralık'ta resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Nijer Savunma Bakanı ile görüşen Sayın Bakanımız, 17 Aralık'ta Darüsselam Büyükelçimizi, 18 Aralık'ta Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanını ve Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısını kabul etmiş, ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Lübnan Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir.'İSRAİL'İN SALDIRILARITuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin, şunları aktardı:'İsrail'in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, şimdi de Suriye'de hukuksuzluğuna devam etmekte ve toprak işgallerini sürdürmektedir. En kısa zamanda ateşkesin ilan edilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması şarttır. Suriye'deki son gelişmeler, İsrail'in Gazze'de kadınları ve çocukları öldürmeye devam ederek katliamlarını sürdürdüğü gerçeğini perdelememelidir.'EĞİTİM VE TATBİKATLARTSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğini vurgulayan Aktürk, şu bilgileri paylaştı:'Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Gücü Althea Harekatı Manevra Bölüğü rotasyonu kapsamında 1 Ocak 2025'te İtalya'dan görevi devralacak motorlu piyade bölüğümüz dün Bosna-Hersek'e intikale başlamıştır. Birliğimiz söz konusu görevi 30 Haziran 2026'ya kadar 18 ay süreyle üstlenecektir. Bugün Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekatı faaliyetine ise 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır. Katar'da gerçekleştirilen tatbikata katılan ve dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığımıza dün inen Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter bugün ülkemizden ayrılacaktır.'SAVUNMA SANAYİAktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine de devam edildiğini, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, muhtelif miktarda 'Dragoneye-2 Termal Kameranın' muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını aktardı.İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemilerinden ilki olan ve şu ana dek en yüksek yerlilik oranına erişilerek üretilen TCG Akhisar'ın deniz kabul testlerine 12 Aralık'ta başlandığını aktaran Aktürk, '16 Aralık'ta Bakanlığımıza bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından dost ve kardeş ülke Kosova'da NATO standartlarında mühimmat üretecek modern bir fabrika inşası için imza töreni gerçekleştirilmiştir.' dedi.ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİN FAALİYETLERİPersonel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, 28 Kasım'da başlayan 'Sözleşmeli Personel Temini' başvurularının 28 Aralık'a kadar, yarın başlayacak 'Memur Temini' başvurularının ise 20 Ocak 2025'e kadar yapılabileceğini ifade etti.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, terör örgütünün, Türkiye sınırlarına ve Suriye'deki harekat bölgelerine yönelik tehdit durumunun devam ettiğini belirterek, 'PKK/YPG terör örgütü silah bırakana, içindeki yabancı savaşçılar Suriye'yi terk edene kadar terörle mücadele kapsamında hazırlıklarımız ve tedbirlerimiz devam edecektir.' ifadesini kullandı.Suriye'deki son duruma ilişkin soruları yanıtlayan kaynaklar, Suriye'de artık yeni bir döneme girildiğini, Türkiye'nin en başından beri Suriye halkının yanında olduğunu ifade etti.Kaynaklar, şöyle devam etti:'Türkiye, rejimin ve savaşın zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeliye kapısını açmıştır. Gelinen noktada, rejim muhalifleri kendi kaderlerini tayin etmişlerdir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanındadır. Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan terörist grupların sahada attıkları her adım takip edilmekte, önleyici ve yok edici tedbirler alınmaktadır. Bölgedeki terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.'ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ'NÜN AÇIKLAMASIBakanlık kaynakları, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığına dair açıklamasına ilişkin, 'Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz.' dedi.SURİYE'DEKİ RUS VARLIĞIBakanlık kaynakları, Suriye'deki Rus unsurlarının Libya'ya kaydırıldığına dair basında çıkan haberlere ilişkin şunları söyledi:'Rusların Suriye'deki varlığıyla ilgili şu an için belirsizlik var. Ama bir Rus yetkilinin Suriye'deki yeni yönetimle görüştüklerine dair açıklamaları mevcut. Bazı Rus gemilerinin ve sistemlerinin Libya'ya götürüldüğüne ilişkin haberleri biz de yakından takip ediyoruz. Bunların kalıcı mı yoksa geçici olarak mı Libya'ya intikal ettiklerini zaman gösterecek.'FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ SON DURUMTürk Silahlı Kuvvetlerinin veya Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair iddialara ilgili şunları söyledi:'Terör örgütünün sınırlarımıza ve Suriye'deki harekat bölgelerimize yönelik tehdit durumu devam etmektedir. PKK/YPG terör örgütü silah bırakana, içindeki yabancı savaşçılar Suriye'yi terk edene kadar terörle mücadele kapsamında hazırlıklarımız ve tedbirlerimiz devam edecektir. Suriye'deki yeni yönetim ve onun ordusu olan Suriye Milli Ordusunun Suriye halkı ile terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz.'ABD İLE GKRY ANLAŞMASIBakanlık kaynakları, ABD'nin Akdeniz'de yapacağı tatbikatlara Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) de dahil edeceğine dair sorular üzerine şu bilgileri verdi:'ABD daha önce Ada'da var olan hassas dengeyi bozacak şekilde GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmıştı. Şimdi de savunma işbirliği planlaması yaptılar. Biz bu gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. KKTC'nin güvenliği için her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz. Kıbrıs Türk'ünün güvenliğini ve haklarını her ne pahasına olursa olsun korumak korusunda kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.'ABD'nin Suriye'de hala DEAŞ'ı gerekçe göstererek terör örgütü PKK/YPG'yi desteklemesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, şunları kaydetti:'Biz uzun yıllardır ABD'ye aynı şeyleri söylüyoruz. DEAŞ terör örgütü ile mücadele konusunda ortak mücadele için kendi kuvvetlerimizi tahsis edebileceğimizi ifade ediyoruz. Ama şu ana kadar bu konuda duymazlıktan geldiler. Sayın Bakan'ımızın da ifade ettikleri gibi son yıllarda DEAŞ terör örgütünün Suriye'de bir saldırısı veya faaliyeti ne görüldü ne de duyuldu. ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele söylemlerini, bir diğer terör örgütü olan PKK/YPG ile işbirliğini sürdürebilmenin bir kılıfı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ABD'nin de pozisyonunu tekrar değerlendirmesini bekliyoruz.'