İLK TANITIM GELDİ! İşte Survivor 2025 All Star kadrosu

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Survivor 2025'in 'All Star' kadrosu gün yüzüne çıktı!Efsane isimlerin yeniden yarışacağı bu özel sezon, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı.Her sezonu ayrı bir fenomen olan Survivor, 2025 yılında 'All Star' takımı ve güçlü gönüllüler kadrosuyla unutulmaz bir mücadele vadediyor.Survivor 2025, 1 Ocak'tan itibaren TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Hazırlıklar tamamlandı, nefesler tutuldu!İşte All Star takım kadrosu…SURVİVOR ALL STAR 2025 KADROSUSurvivor 2025 All Star kadrosunda; İsmail Balaban, Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Hikmet, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adil Human, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor.