9 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli yakalandı

FETÖ üyelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.Hain örgüte karşı düzenlenen yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devam eden operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.Bakan Yerlikaya paylaşımında şu bilgilere yer verdi:9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-31' operasyonlarında 41 şüpheli yakalandıFETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelikyürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbeyapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz.- Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;- Örgütün 'Askeri Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek,- Örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,- “Gaybubet Evi” olarak adlandırılan Hücre Evlerinde barınmak ve- Örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.