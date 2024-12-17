MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, teröristleri tek tek inlerinde avlamaya devam ediyor.Teröristlere girdikleri mağaraları dar eden kahraman Mehmetçik, kararlı bir şekilde operasyonlarını sürdürüyor.Son operasyon ise Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerekleştirildi.Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından son yapılan operasyon hakkında bilgi verdi.Yapılan açıklama, 'Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz.' sözleriyle başladı.Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:6 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİKahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!