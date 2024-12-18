PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar

Son dakika haberi: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK üyeliğinden tutuklanmıştı. Ahmet Özer'in terör örgütünün KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanmasıyla sürekli ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurduğu, bu yapılanmanın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, özellikle legal görünen siyaset zemini üzerinde ilişkiler geliştirdiği, yapılanmanın faaliyetlerini siyasal zeminde devam ettirdiğinin tespit edildiği aktarıldı.Bu kapsamda Özer'in örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü diğer faillerin tespit adına soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesinin ardından HTS baz irtibatları dosyaya dahil edilirken Özer ile yoğun şekilde irtibat kurdukları HTS analizi ile tespit edilen ve aynı doğrultuda örgütsel faaliyetleri bulunduğu görülen 13 şüpheliye yönelik 13 Aralık'ta 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin, Ahmet Özer'le çok sayıda telefon görüşmesi ve para transferi olduğu tespit edildi. KCK/TM'nin yeniden yapılanma çerçevesinde çalışma temelinin 'Siyasal Alan' olması sebebiyle yürütülecek çalışmaların siyaseti güçlendirecek ve siyasetle koordineli bir çalışma olması gerektiği aktarıldı.Soruşturma dosyasında KCK yürütüme kurulu üyesi ve terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada kamuoyunda 'Kent Uzlaşısı' olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.Özer ve 'Kent Uzlaşısı' kapsamında belediyeye sızdırılan örgüt mensupları ile belediyelerin imkanları kullanılarak terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz olarak verilmesi, terör örgütüne müzahir şahısların personel olarak alımı gibi, terör örgütünün mali yapısına destek olduğu ve alan saha gücünün arttırılmasını hedeflediği anlatılan soruşturma dosyasında Özer'in bu kapsamda tutuklandığı ifade edildi. Bu kapsamda tutuklanan şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Yapılanması mensubu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı tespit edildiği ve HDK içerisinde faaliyet gösterdikleri belirtildi.Şüphelilerden Faik Kaplan'ın Özer'le yaklaşık bir yıllık süreçte 26 kez görüşme kaydının bulunduğu, Kaplan'ın dijital dokümanlarında terör örgütü PKK'ya yönelik propaganda içerikli fotoğraf ve belgeler olduğu, iş yerinde yapılan aramada örgüte ait yayınlar bulundurduğu tespit edildi. Terör örgütü ile finans konusunda düzenlenen MASAK raporunun incelemesinde, Kaplan'ın Özer ile ortak kasa kiralama işlemi olduğu ortaya çıkarken Kaplan'ın Özer'in hesabına 29 işlemde 482 bin 750 TL para aktardığı tespit edildi.Özer'le yoğun telefon trafiği bulunan ve gözaltına alınan eski HDP Akdeniz Belediye Başkan Adayı Aleddin Erdoğan'ın ifadesine SABAH ulaştı. Erdoğan ifadesinde, 1998'den itibaren HADEP'in il başkanı olarak siyasete başladığını, belediye başkan adaylığının olduğunu söyleyerek, 'Bu adaylığım süresi içerisinde Ahmet Özer akademisyendi, kendisiyle siyasi propaganda için seçim sürecinde destek almak amacıyla tanışıklığım oldu. O zamanlardan itibaren her yerel yönetim seçim sürecinde Ahmet Özer de partimizden çeşitli yerlerden belediye başkan adaylığı başvurularında bulundu.Bu başvuru sürecinde kendisi benden adaylıkla ilgili destek ve bilgi talebinde bulunuyordu' dedi. Parti örgütlenmesinde 3 dönem örgütlenmeden sorumlu eş genel başkan yardımcısı olduğunu ifade eden Erdoğan, 'Kendisine destek verecek gücüm vardı hem benim adaylığım hem de kendisinin aday olma süreçleri bizim aramızda yakın bir iletişim kurulmasını sağladı. Ayrıca Ahmet Özer partimizde Danışma Kurulu üyesi oldu, kısa bir süre de MYK üyeliği söz konusu oldu, bu pozisyonu gereği de kendisi ile görüşmelerimiz gerçekleşti' diye konuştu.Eski HDP Mersin İl Başkanı Selman Günbat ise, il başkanlığı yaptığı 2014'de, 07 Haziran 2015 seçimlerinde Ahmet Özer kendisine HDP'den milletvekilliği adaylığı konusunda teklif gelmesini istediğini, bu konuda ısrarcı olduğunu söyledi. Günbat, 'Kendisi başvuru yapmadan bizim parti olarak ona teklif götürmemizi istiyordu. Ben de kendisiyle bu konuda konuştum ve Ahmet Özer'e il başkanlığı olarak böyle bir teklif götürme yetkimizin olmadığını, bu hususun genel merkezin tekelinde ve inisiyatifinde olduğunu anlattım.SON DAKİKA | PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylarAhmet Özer daha sonrasında bu konuşmalarda bizim yani Mersin HDP il başkanlığının genel merkezi bu konuda ikna etmemizi istedi. Ben de kendisine bu şekilde bir ikna kabiliyetimizin olmadığını defaatle belirttim. Ancak Ahmet Özer tüm bu yaklaşımıma karşın beni bu konuda defaatle aramaya devam etti. Kendisine son olarak Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Mersin milletvekili adaylığını deklare ettiğini, genel merkezin de Dengir Mir Mehmet Fırat'ı aday göstereceğini söylememize rağmen, milletvekilliği adaylığı tekliği götürülmesine yönelik ısrarına devam etti' ifadelerini kullandı.Günbat ifadesinde, Özer'in Mersin yereli üzerinden bir adayın olması gerektiğini, yoksa HDP'nin burada seçim kaybedebileceğini söylediğini ifade ederek, '7 Haziran 2015 sonrasında yenilenen 1 Kasım seçimleri için de aynı şekilde yani kendisine HDP Mersin milletvekilliği adaylığı götürülmesi yönündeki talebini defaatle dile getirdi. Yine kendisini ben bu konuda il başkanlığımızın inisiyatifi olmadığını dile getirdim.Kendisini bu hususta ikna etmeye çalıştım. Ancak milletvekilliği adaylığı hususundaki ısrarına devam etti. Bu sitemlerinde 7 Haziran 2015 seçimlerinde Mersin'den HDP'nin 2 milletvekili çıkarmasına rağmen yerelden aday gösterilmediği için 1 Kasım seçimlerinde 1'e düştüğünü ve bu şekilde kendisinin aday gösterilmemesi nedeniyle vekillik sayısının düştüğünü, kendisinin aday olması halinde yine 2 vekil çıkaracağımızı belirtiyordu' dedi.