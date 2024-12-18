Instagram 1 Ocak'ta bombayı patlatıyor

Instagram'dan yeni yıla özel geçici bir özellik geliyor. Sadece Ocak ayının ilk haftasında erişime açılacak olan bu yenilik, kullanıcıların 2024 özetini bir kolaj halinde takipçileriyle paylaşmasını sağlayacak. 2025 yılına sayılı günler kala Instagram adlı sosyal paylaşım uygulaması yeni yıla özel geçici bir özellik getireceğini duyurdu.Buna göre Instagram kullanıcıları 2024 yılı boyunca paylaştığı fotoğrafları tek bir hikayede kolaj olarak paylaşabilecek.Sosyal paylaşım uygulamalarındaki yıl özetleri, kullanıcılar tarafından oldukça seviliyor. Instagram da 2025 yılına girerken yeni yıla özel bir hamle yaptı.Şirketin yeni hamlesi, 2024 yılı paylaşımlarını tek bir hikayede özet halinde paylaşabilmeyi içeriyor.Instagram 2024 yılı özeti kolajları sadece Ocak ayının ilk haftasında kullanılabilecek.Bunun yanı sıra; yeni yıla özel olarak hazırlanan 'Sen De Ekle' özelliği de geliyor. Yeni yıla özel olarak tasarlanan metin efektleri, DM sohbet temaları da kullanıcılarla buluşacak.Bu özellik kullanıcıların, hikayelerinde bir kolaj oluşturmasını sağlıyor. Instagram'ın yeni yıl özelliği sadece 1 haftalığına faaliyet gösterecek.Ocak ayının ilk haftası boyunca kullanılabilecek olan bu yeni özelliği kullanmak için, uygulamaya girdiğinizde kameranın yanında bulunan '2024 Kolaj' kısmına tıklamanız yeterli.