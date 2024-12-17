Instagram'dan yepyeni özellik! Mesajlar...

Instagram, kullanıcıların DM'lerini belirli bir tarih ve saatte göndermek üzere planlamalarına olanak tanıyan yeni bir özellik ekledi.Bu özellik, özellikle içerik üreticileri ve farklı zaman dilimlerinde yaşayan kişiler için faydalı olacak.DM planlamak için şu adımları izleyin:Mesajınızı yazın.Gönder düğmesini basılı tutun.Mesajı göndermek istediğiniz tarih ve saati seçin.Instagram, 29 güne kadar önceden mesaj planlamanıza izin veriyor. Planlanmış bir mesajınız varsa, DM iletilene kadar sohbeti her açtığınızda '1 planlanmış mesajınız' bildirimi göreceksiniz.DM planlama özelliği, özellikle içerik üreticilerinin işine yarayacak. İçerik üreticileri, bu özellik sayesinde takipçilerine belirli bir tarih ve saatte mesaj gönderebilecek ve böylece etkileşimlerini artırabilecekler.Instagram, son haftalarda DM'lere birçok yeni özellik ekledi. Kullanıcılar artık konumlarını arkadaşlarıyla paylaşabiliyor ve DM'lerdeki isimleri özelleştirebiliyor. İçerik üreticileri ise mesaj isteklerini filtreleyebiliyor ve sıralayabiliyor.