Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

BBC News Arabic araştırmasına göre Facebook, Gazze savaşı sırasında Filistinli haber kuruluşlarının hedef kitleye ulaşmasını ciddi şekilde kısıtladı.FACEBOOK VERİLERİ DETAYLICA İNCELENDİBBC, Facebook verilerinin kapsamlı bir analizinde, Filistin topraklarındaki haber merkezlerinin Ekim 2023'ten bu yana izleyici etkileşiminde ciddi bir düşüş yaşadığını tespit etti.INSTAGRAM'DAN TARAFLI DENETLEMEBBC ayrıca sızdırılan belgelerde, Meta'ya ait bir başka platform olan Instagram'ın, Ekim 2023'ten sonrası Filistinli kullanıcı yorumlarını daha sıkı kontrol ettiğini gösteren bilgilere ulaştı.GERÇEKLERİ ANCAK ORADA YAYINLAYABİLİYORLARDIGazze savaşının başlangıcından bu yana, bölgeye dışarıdan yalnızca birkaç muhabirin girmesine izin verildi ve onlar da yalnızca İsrail ordusunun refakatinde bunu yapabildi.Sosyal medya, Gazze'nin içinde olan bitenler hakkında daha fazla ses duymak isteyenler için boşluğu doldurdu. Batı Şeria topraklarında faaliyet gösteren Filistin TV, Wafa haber ajansı ve Filistin El-Vatan Haber Ajansı gibi haber kuruluşlarının Facebook sayfaları, dünya çapında birçok kişi için hayati bir haber kaynağı haline geldi.GAZZE SAVAŞI ÖNCESİ VE SONRASI ETKİLEŞİM DEĞİŞİMLERİBBC, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye düzenlediği saldırının önceki yılını ve bu tarihten sonraki yıl içerisinde Filistin merkezli 20 önemli haber kuruluşunun Facebook sayfalarındaki etkileşim verilerini derledi.Savaş döneminde izleyici katılımının artması beklenebilir. Ancak veriler, 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırılarından sonra izleyicilerde %77'lik bir düşüş gösterdi.CİDDİ BİR DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİFilistin TV'nin Facebook'ta 5,8 milyon takipçisi var. Haber merkezindeki gazeteciler, paylaşımlarını gören kişi sayısında %60'lık bir düşüş olduğunu gösteren istatistikleri BBC ile paylaştı.BBC FACEBOOK'UN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜ ORTAYA ÇIKARDIGeçtiğimiz yıl boyunca Filistinli gazeteciler, çevrimiçi içeriklerinin Meta tarafından 'gölge yasak' altına alındığı, yani içerikleri gören kişi sayısının kısıtlandığı yönündeki endişelerini dile getirdi.BBC bu iddiayı test etmek için Yediot Ahronot, Israel Hayom ve Kanal 13 gibi 20 İsrail haber kuruluşunun Facebook sayfalarında aynı veri analizini gerçekleştirdi. Bu sayfalar da büyük miktarda savaşla ilgili içerik yayınladı, ancak izleyici etkileşimleri neredeyse %37 arttı.META'DAN ARAPÇA ÇEVİRİ SKANDALIMeta daha önce Filistinliler ve insan hakları grupları tarafından çevrimiçi faaliyetleri adil bir şekilde denetlemekte başarısız olmakla suçlanmıştı.Örneğin, Arapça 'Elhamdülillah' ifadesi, bazen otomatik olarak 'Elhamdülillah, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor' şeklinde çevriliyordu.BÖYLE 'SAVUNMA' GÖRÜLMEDİŞirket tarafından 2021'de yaptırılan bir raporda bunun kasıtlı olmadığı, moderatörler arasında Arapça konuşan uzmanların eksikliğinden kaynaklandığı belirtildi. Kelimeler ve ifadeler aslında zararsızken saldırgan veya şiddet içerikli olarak yorumlanıyordu.BBC SOSYAL MEDYA DEVİNİN YALANINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİBBC, Filistinli medya kuruluşlarının etkileşimindeki düşüşün bu durumla açıklanıp açıklanmadığını görmek için Sky News Arabia ve El Cezire gibi başka kuruluşların 30 önemli Arapça haber kaynağının Facebook sayfalarında aynı analizi gerçekleştirdi. Ancak bu sayfalarda ortalama %100'e yakın bir etkileşim artışı görüldü.INSTAGRAM'IN SANSÜR POLİTİKASININ BELGELERİ SIZDIBBC ayrıca Meta'nın beş eski ve mevcut çalışanıyla, şirketin politikalarının Filistinli bireysel kullanıcılar üzerindeki etkisi hakkında konuştu.Kimliğini açıklamak istemeyen bir kişi, Instagram'ın algoritmasında yapılan ve Filistinlilerin Instagram paylaşımlarına yorum yapmalarının denetlenmesini zorlaştıran değişikliğe ilişkin sızdırılan belgeleri paylaştı. Meta çalışanı 'İsrail saldırısından bir hafta sonra, yasa değişikliği yapılarak Filistin halkına karşı daha saldırgan bir hale getirildi' sözlerini kullandı.