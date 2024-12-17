10 yılda 11 milyon yolcu! Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Konya YHT Hattı'nın 10 yılını kutlamasına dair açıklama bulundu.Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen İstanbul-Konya YHT Hattı'nı 18 Aralık 2014 tarihinde hizmete açtıklarını anımsatarak 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı iki kadim şehrimizi birbirine bağlayan hattımız 10 yaşında. İstanbul-Konya YHT Hattı açıldığı günden bu yana 11,2 milyon yolcumuza hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sundu.' ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Konya arasında 13 saat olan seyahat süresini hattın hizmete alınmasıyla 4 saat 50 dakikaya düşürdüklerini anımsattı. Bakan Uraloğlu, '644 kilometre uzunluğundaki Konya-İstanbul YHT hattımız günde karşılıklı 8 sefer olarak işletiliyor. Günlük ortalama 4 bin 300'den fazla yolcu taşınırken, günlük en fazla yolcu rekorunu 27 Mayıs 2023 tarihinde 6 bin 657 kişi ile kırmıştık. 2024 yılında ise 1 milyon 469 bin kişi bu hatta seyahat etti.' açıklamasında bulundu.Bu güzergâh üzerinde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıran ve seyahat sürelerinden tasarruf etmelerini sağlayan Konya-İstanbul YHT hattında 11 istasyonun durak noktası olduğunu belirten Uraloğlu 'Konya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan bu hat aynı zamanda İstanbul Anadolu Yakasında Pendik-Bostancı-Söğütlüçeşme olmak üzere 3 istasyona, toplamda 11 istasyona uğruyor.' diye söyledi.YHT ile seyahat eden yolcuların hattın henüz ulaşamadığı noktalarda da otobüs bağlantısıyla ulaşımın sağlandığını kaydeden Uraloğlu 'Bu sayede yüksek hızlı tren kullanan bir vatandaşımız otobüs yolcuğuna kıyasla Konya-Eskişehir-Bursa arasını 4 saat 15 dakikada, Ankara-Konya-Antalya ve Alanya arasını 7 saatte, İstanbul-Konya-Antalya ve Alanya güzergahlarını ise 10 saatte seyahat ederek önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor.' dedi.Türkiye'nin yüksek hızlı demiryolu hattının 2 bin 251 kilometre uzunluğa eriştiğini anımsatan Uraloğlu, 'YHT hatlarıyla 11 şehre doğrudan olmak üzere toplam 20 il ve ülke nüfusunun yüzde 51'ine yüksek hızlı tren hizmeti veriyoruz. Ankara-Konya yüksek hızlı demiryolunun yanı sıra Konya- İstanbul, Karaman – Konya hatlarıyla kuzey-güney ve doğu- batı aksındaki şehirlerimizin ulaşımı çok kolaylaştı. Konya, turizmden ticarete eğitimden sanayiye kadar pek çok alanda ivme kazandı.' açıklamasında bulundu.Demiryolu yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti:'2053 yılında demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 600 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Türkiye'mizin dört bir köşesinde hızlı demiryolu hatlarının inşası devam ediyor. Bunlardan birisini de Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Gaziantep demiryolu hattı oluşturuyor. Bu hattın devreye alınmasıyla Edirne'den hızlı trene binen bir vatandaşımız, kesintisiz şekilde Gaziantep'e kadar YHT sürati ve konforuyla ulaşabilecek.'