Türkiye, Portekiz donanması için lojistik destek gemileri inşa edecek

Türkiye STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, tarihi bir ihracat başarısına imza attı.Portekiz Deniz Kuvvetleri'nin açmış olduğu lojistik destek gemisi ihalesine katılan STM, dünyanın önde gelen askeri denizcilik firmalarını geride bıraktı.Portekiz Deniz Kuvvetleri, STM tarafından sağlanan mühendislik çözümünü başarılı buldu. Dünyadan birçok firmanın katıldığı gemi inşa proje ihalesini STM kazandı.Böylece Türkiye STM ile ilk kez bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı gerçekleştirmiş oldu.Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi kapsamında STM ana yükleniciliğinde iki adet gemi tasarlanarak Türkiye'de özel bir tersanede inşa edilecek.Türkiye ve Portekiz arasında iş birliğini artıracak, Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin sözleşme imza töreni Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirildi.Törene Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Adm. Henrique Gouveia e Melo, Portekiz Savunma Sanayii Ajansı Carlos Felix, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç ile Portekiz Savunma Bakanlığı, Portekiz Deniz Kuvvetleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ve STM temsilcileri katıldı.Projenin ilk olması açısından Türkiye ve Portekiz arasındaki önemine dikkat çeken Prof. Dr. Haluk Görgün, 'Türk savunma sanayii son yıllarda önemli mesafeler kat etti. Dünyada kendi savaş gemisini üretebilen 10 ülkeden biri olan ülkemiz artık bu platformları dost ve müttefik ülkelere ihraç etmeye de başladı. NATO müttefiklerimizle güçlü savunma sanayii iş birliği geliştirmek Türkiye için önemli öncelikler arasında yer alıyor. Bugün, Portekiz Donanması için imzaladığımız iki adet ikmal tankeri aynı zamanda Portekiz ile Türkiye arasındaki ilk askeri gemi ihracatını kapsıyor. Bu anlaşmayı insansız deniz araçları, elektronik harp sistemleri ve daha fazla gemi inşa ve deniz modernizasyon projeleri gibi diğer alanlarda da daha büyük bir iş birliğine doğru önemli bir adım olarak görüyoruz. Portekiz Donanması'nın önümüzdeki yıllarda operasyonel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak proje kapsamında Portekiz Donanması ile birlikte çalışarak, zamanında ve yüksek kaliteli sonuçlar sağlayarak tamamlamayı hedefliyoruz' diye konuştu.Türkiye'nin askeri deniz mühendisliğinde geldiği seviyeyi gösterme açısından önemli bir proje olarak kabul edilen gemilerin inşaları modüler bir tasarım içeriyor.Gemiler lojistik destek sağlama, denizde akaryakıt ve kargo transferi yapmasının yanı sıra zırhlı araç taşıma kapasitesi ile müşterek güç aktarımı, amfibi harekât maksatlı da görev alabilecek. Gemiler 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araç taşıyabilecek.Modüler, özgün ve çok yönlü tasarımları sayesinde gemiler kriz zamanlarında insani yardım, arama kurtarma, hastane gibi görevleri de yerine getirecek.Entegre haberleşme sistemi ile donatılmış bu gemiler komuta ve kontrol kabiliyetlerine de sahip olacaklar.137 metre uzunluğa, 11 bin ton deplasmana, 18+ knot azami sürate sahip olacak gemiler 90 gün boyunca kesintisiz denizde kalabilecek.Toplamda 100 görev personeline ilave olarak 100 hariçten kişi barındırma kapasitesine sahip gemilerde 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araçları taşınabilecek.Ağırlıklı olarak hava savunma harbi olmak üzere tüm temel harp nevilerine yönelik sensör ve silah sistemleri bünyesinde barındıracak.Gemiler yakın hava savunma sistemleri, 12.7 mm uzaktan kumandalı silah sistemleri ve chaff /dekoy sistemleri ile donatılacak, çok sayıda ileri sensör ve sistemleri bünyesinde barındıracak.Gemilerde ayrıca helikopter ve insansız hava araçları için platform ve İHA'lar için hangar da olacak.