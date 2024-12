Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik büyük harekat an meselesi

Suriye'de yeni düzen tesis edilmeye çalışılırken bu süreçte terör örgütlerine yer yok. Türkiye'nin öncülüğünde Suriye Milli Ordusu mücadele için hazırlıklarını sürdürürken, PKK/YPG'nin bölgeden temizlenmesi için operasyonun an meselesi olduğu öğrenildi.

Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejimi ve Esad Ailesi iktidarı çöktü.Suriye'deki muhalif grupların ilerleyişi ise devam ediyor.Baas rejiminin çökmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG de Suriye'de tutunamıyor.Suriye Milli Ordusu, 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' ile terör üssü haline gelen Tel Rıfat'ı işgalden kurtarmıştı.Ardından Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası Münbiç temizlendi.PKK/YPG zulmüne karşı ilerleyişinin son halkası ise ülkenin doğusundaki Irak sınırında yer alan Deyrizor oldu.Şimdi ise Suriye'nin tam anlamıyla toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi adına terör örgütünün kökünün kazınması hedefleniyor.Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye sınırı boyunca yoğun bir mühimmat yığdı.Yapılan hazırlıkların ardından PKK/YPG'nin elinde bulunan topraklara operasyonun an meselesi olduğu öğrenildi.Suriye Milli Ordusu'nun yanı sıra kahraman Türk komandolarının da Ayn el-Arab (Kobani) yakınlarında yoğunlaştığı da sahadan gelen bilgiler arasında yer aldı.Bölgede terör örgütünü temizlemek için hazırlıklar sürerken korkuya bürünen örgüt üyeleri ABD'den yardım talep ettiler.YPG/PYD'nin Sözde Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, Pazartesi günü, Donald Trump'a bir mektup yazarak Türkiye'nin askeri bir operasyonunun olası göründüğünü söylediAhmet, Trump'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sınır ötesine asker göndermemesi için baskı yapmasını istedi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, yeni Suriye yönetiminin PKK-YPG'yi istemeyeceğini ve ülkenin bütünlüğünü sağlamaya çalışacağını söylemişti.Fidan, Türkiye'nin YPG'nin ortadan kaldırılması için kararlı olduğunu belirtirken, 'YPG'nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Ya kendi kendilerine feshederler ya da feshedilirler.' demişti.Fidan, örgütün kendisini fesih etmesini isterken, şu görüşleri paylaştı:Şimdi burada belirli parametreler var. Biz her ne kadar imkan ve kabiliyetlerimiz olsa da Suriye'deki kardeşlerimizin kendi toprak bütünlüğü sağlamak için atacağı adımları, bu tehditi bertaraf etmesi için atacağı adımları, tehdidi elimine etmesini bekleyeceğiz. YPG elimine edilirken, bölgenin kadim şehirlerinde yaşayan, kadim Kürtlere, orada yaşayanlara bir zarar gelmemesi lazım. Çünkü YPG'nin Araplara yaptığı Kürtlere yaptığı, her zaman için ortada.Sivil nüfusun yani Kürtlerin Araplara, Arapların Kürtlere, bir tazyikinin olmaması lazım. Yeni yönetimin bu konuda dikkatli olması lazım. Biz Kuzey hattı boyunca söylüyoruz, kadim coğrafyadaki insanların otantik yerlerinde durup kazaya belaya düçar olmaları gerekir. Bunun için YPG elimine edilirken, bunun bir taraftan sağlanması önemli. Ben heyetin (HTŞ) bilinçli olduğunu görüyorum, bizim de telkinlerimiz bu yönde. Suriye'nin artık milli bir hükümet var. Bunlar gelecekler, YPG tanımazlar. Başka güç de tanımazlar.