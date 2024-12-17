Türkiye’nin hamleleri teröristleri tutuşturdu! PKK/YPG ABD’ye böyle yalvardı: Bizim için felaket olacak!

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ), 'ABD, Türkiye'nin Askeri Yığınağının Suriye'ye Harekata Hazırlık İşareti Olduğundan Endişeleniyor' başlıklı özel haberini yayınladı.Haberde üst düzey ABD yetkililerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Suriye Milli Ordusunun Suriye'nin kuzeyinde yaptığı askeri baskıdan dolayı, Ankara'nın terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki topraklara büyük çaplı operasyon düzenlemesinden endişe duyduğu belirtildi.Habere göre ABD'li bir yetkili, 'Türkiye'nin harekatının eli kulağında' olduğunu bildirdi.TERÖRİSTLERDEN ABD'YE MEKTUPWSJ, PKK/YPG'nin sözde yetkilisinin ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'a mektup yazdığını belirtti. WSJ'ye göre söz konusu mektupta teröristler, Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istedi. PKK'lı sözde yetkili mektupta, 'Kontrol altında tuttuğumuz toprakları Türkiye elimizden alacak. Eğer Türkiye böyle bir harekata girişirse bunun sonucu bizim için felaket olacaktır.' ifadelerini kullandı.PKK'lı terörist bunlara ek olarak, 'Biz inanıyoruz ki sizin bu faciayı önleme gücünüz var. Bu operasyonu engelleyebilirsiniz ve güvenliğimizi sağlayabilirsiniz' sözlerini kullandı.TERÖRİSTLERİ KORKU SARDIMektupta ayrıca teröristler, Suriye sınırının diğer tarafında Türk askerlerinin toplandıklarını gördüklerini ve sürekli ölüm ve yıkım korkusu ile yaşadıklarını bildirdi.PKK/YPG ZOR DURUMDAWSJ, yaşanan son gelişmelerden sonra Türkiye'nin PKK/YPG'yi zor durumda bıraktığını aktardı. Ayrıca geçen hafta Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suriye'nin geleceği konusunda yapılan görüşmelerde terör örgütü PKK da masaya yatırıldı.WSJ, Esad rejiminin devrilmesinin Suriye Milli Ordusu ile PKK'lı teröristler arasındaki çatışmaların yeniden alevlendiğini bildirdi.Haberin yayınlanmasından sonra Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu.Trump, Florida Maralago'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son gelişmeler ile ilgili açıklamada bulunmuştu. ABD'nin Türkiye ile bölgede çalışabileceğini belirten Trump, bir gazetecinin 'Suriye'de bulunan 900 ABD askeri konusunda ne yapacaksınız?' sorusuna, 'Bunu yapmanın başka bir yolu olmalı. Bunlardan biri de Türkiye' yanıtını verdi.Türkiye'nin teröristleri tutuşturdu! PKK/YPG ABD'ye böyle yalvardı: Bizim için felaket olacak!BAŞKAN ERDOĞAN'I ÖVDÜTürkiye'nin önemli bir güç olduğunu söyleyen Trump, 'Başkan Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu' diye konuştu. Trump, 'Başkan Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esad'ın ise çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim' ifadelerini kullandı.ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye ile Suriye'de daha etkili olabileceğini vurgulayan Trump, 'Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle' dedi.