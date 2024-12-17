İsrail'in Gazze katliamında hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 59'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 438 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 59'a, yaralı sayısının ise 107 bin 41'e yükseldiği aktarıldı.İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmalarda 2 İsrail askerin daha öldürüldüğü duyuruldu. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 817'ye yükseldiği kaydedildi.