CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi! Kirli algı operasyonu böyle çöktü: Devlet 25 yıl önce de geçit vermemiş!

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, halkın parasını konserlere eğlencelere harcadı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu bulunan 6 CHP'li belediye hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca haciz işlemi uygulandı.CHP'li belediye başkanları ise borçları ödemek yerine yine algıya sarıldı. Devletin milyarlarla TL'yi bulan borca yönelik gerçekleştirdiği uygulamayla ilgili skandal ifadeler kullanan belediyelere tepki yağdı.DEVLET 25 YIL ÖNCE DE GEÇİT VERMEMİŞAncak 25 yıl önceki gazete kupürü, devletin bu konudaki hassasiyetini bir kez daha kanıtladı. Öyle ki 2000 yılında yayınlanan gazete kupüründe dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, borcunu ödemeyen 950 belediyeye yönelik haciz işlemi başlattı. Hatta haberde belediye başkanlarının bile mallarına el konulduğu bilgisi yer aldı.CHP'Lİ 6 BELEDİYEYE HACİZ: İŞTE DUDAK UÇUKLATAN BORÇ!Cumhuriyet Halk Partili Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne pazartesi günü SGK prim borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise 5 milyar 700 milyon TL ile en çok borcu bulunan belediyeler arasında ilk sırada yer aldı.Liste, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 300 milyon TL ile ikinci, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 300 milyon TL ile üçüncü, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL ile dördüncü, CHP'li Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira ile beşinci, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ise 1 milyar TL ile altıncı belediye olarak sıralandı.HESAPLARINA BLOKE KOYULDUÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılan tüm uyarılara rağmen SGK prim borçlarını ödemeyen, en fazla prim borcu bulunan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke koydurdu. Blokelerin belediyelere ait iştirak şirketlerinin hesaplarına koyulduğu da öğrenildi.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: SİLKELEYİN!Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na dönerek SGK borçları dolayısıyla 'Borçlu belediyeleri biraz daha silkeleyin' demesi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti. SGK'ya en borçlu 6 belediyeye gecikmiş borçlardan dolayı haciz işlemi başlatıldı. Bu kapsamda belediyelerin ve şirketlerinin mevduat hesaplarına bloke koyuldu.TOPLAM BORÇ 96 MİLYAR TL!SGK borç yapılandırmasına gitmeyen veya ödemelerini ihlal eden tüm belediyeler mercek altında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Işıkhan, 'Belediyelerin SGK'ya olan toplam borcu 96 milyar TL'den 160 milyar TL'ye çıktı. Bu artış, sürdürülemez bir yük haline gelmiştir. Borçlarını ödemeyen belediyelere haciz dahil gerekli tüm işlemleri uygulamaktan çekinmeyeceğiz' ifadelerini kullanarak sürecin sinyalini vermişti.