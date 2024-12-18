Şam Havalimanı yeniden hizmete alındı: İlk uçak kalktı

Suriye'de hayat normale dönüyor...Normalleşmenin önemli adımlarından birisi olarak görülen Şam Havalimanı açıldı...İlk uçuş ise sembolik önemi bulunan Halep'e gerçekleştirliyor.Kademeli olarak faaliyete geçecek havalimanında ilk uçuş için rejim karşıtları için kritik noktalardan biri ve Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep seçildi.Saatler öncesinden havalimanına gelen yolcular, tarihi uçuş için heyecanlı ve gururulu olduklarını söylediler.Havalimanının yakın zamanda uluslararası uçuşlara da açılacağı belirtilirken net tarih aktarılmadı.Suriye Sivil Havacılık Otoritesi (SCAA) tüm hava sahasını kapatan Hava Personeline Duyuruyu (NOTAM) kaldırarak, yerine ana havaalanları için iki ayrı NOTAM yayınladı.Halep ve Şam'a uçuşların şu anda mümkün olduğu, ancak bunun sadece 'SCAA'nın özel izniyle' mümkün olduğu belirtildi.8 ARALIK'TA KAPANDIHeyet Tahrir eş-Şam liderliğindeki mühalif gruplar, 8 Aralık'ta Şam'ı ele geçirerek Beşar Esad rejimini devirmişti.Şam Havalimanı, o günden bu yana kapalıydı.Analizler, 15 Aralık itibariyle diğer tüm havayolu şirketlerinin Suriye hava sahasından kaçınmaya devam ettiğini gösteriyor.Suriye'nin iki aktif havayolu şirketi Syrianair ve Cham Wings Airlines, uçuşlarını durdurmuş durumda.Syrianair, Moskova Sheremetyevo'ya uçmayı planladığı 18 Aralık tarihi için tarifeli operasyonlarına geçici olarak yeniden başlama kararı aldı.