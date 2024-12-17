YouTube'dan yeni özellik: Yorumlara sesli yanıt dönemi başlıyor

Çok yakında, bir YouTube​ videosuna yorum yaptığınızda, videonun sahibinin size sesli olarak yanıt verdiğini görebilirsiniz. YouTube, 'az sayıda' içerik oluşturucu ile videolarına yapılan yorumlara sesli yanıt kaydetmelerine olanak tanıyan bir özelliği test​ ettiğini duyurdu.YouTube bu denemenin 'içerik oluşturucularla izleyicileri arasında daha anlamlı ilişkiler kurulmasını sağlayacağını' umduğunu söyledi. Test grubundaki YouTuber'lar, bir yorumu yanıtlarken ses dalgası simgesine basarak ve 'sesli yanıt kaydet' seçeneğine dokunarak seslerini kaydedebilir ve cevap olarak yayınlayabilir. Ancak diğer herkes bu yanıtlarla sıradan metin yorumları gibi etkileşime girebilir.Şimdilik bu yenilik yalnızca test grubundaki içerik üreticiler tarafından iOS cihazlar üzerinden kullanılabiliyor. Ayrıca sesli yanıtlar yalnızca içerik oluşturucunun kendi videolarında paylaşılabiliyor. İzleyiciler de bu yanıtları dinlemek için YouTube uygulamasını kullanmak zorunda; çünkü web tarayıcılarında sesli yanıtları oynatma seçeneği bulunmuyor. En azından şimdilik...Örneğin, YouTuber ThioJoe tarafından paylaşılan sesli bir yorumu bilgisayarda bir web tarayıcısı üzerinden dinlemek mümkün olmadı. Ancak, bu özellik iPhone 15 Pro (iOS) ve Google Pixel 6 (Android) telefonlardaki YouTube uygulamalarında sorunsuz çalıştı.