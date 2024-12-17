Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Mayotte açıklaması: ‘Ulusal yas’ ilan edilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Chido Kasırgası'nın vurduğu Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'u ileriki günlerde ziyaret edeceğini duyurdu. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mayotte için oluşturulan bakanlıklar arası kriz masasıyla bölge sakinleri için gerekli acil önlemlerin alınması ve devletin devamlılığının sağlanması için harekete geçildiğini söyledi.Macron, ölü sayısının yüzlerce olabileceği belirtilen Mayotte için ‘ulusal yas' ilan edileceğini de bildirdi.