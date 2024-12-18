CHP'li Ağbaba'yı yerle yeksan etti! PKK'lı savunuculuğu desen var, yolsuzluk desen var...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 bütçesi sırsaında kendisine kirli ithamlarda bulunan provokatör Veli Ağbaba'ya bu sözlerle cevap verdi.Provokatör Ağbaba'nın kirli ithamları ve oluşturmak istediği kirli algı saniyeler içerisinde patlamış oldu.“Tabii özellikle Veli Ağbaba'ya şunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle şehit ailelerimizden bahsetti. PYD'li terörist Özge Aydın hatırlarsanız meclis kürsüsüne gelmişti. Elleri kelepçeliydi. Daha sonra PYD tarafından öldürüldü.Türkiye'ye ailesi dahi kabul etmek istememişti. Bunun savunucusu Veli Ağbaba'ydı. İkinci olarak 2013 Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yine serbest bırakılsın dediği Mersin saldırısında canlı bomba olarak kendisini kullanan terörist Dilşah Ercan yine Sayın Veli Ağbaba'nın raporunda geçen isimlerden bir tanesiydi. Yani Veli Ağbaba aslında bir terörist savunucusu, bir terörist aklayıcısı olduğunu göstermiştir.'Malatya Kale İlçe Başkanı vardı. Biliyorsunuz bu ilçe başkanı 16 yaşındaki kızımıza tecavüzden dolayı şu anda tutuklandı. Bu kıza tecavüz eden kişiyi savunan yani referans olan kişi Sayın Veli Ağbaba'ydı.Üçüncü olarak söylemek isterim ki bizimle alakalı yolsuzluk iddialarında bulunuyor burada. Kendi kardeşi Hür Ağbaba SGK'nın kendisine vermiş olduğu biliyorsunuz bir arsa ile ilgili 150 milyon liralık arsayı 8 milyona kendisine peşkeş çekerken yakalandı ve ihale iptal edildi . Yani Veli ağbaba, aslında bakıldığı zaman benim hani bana biraz önce burada bazı ithamlarda bulundu ama tecavüzcülerin savunucusu desek referansı çıkıyor. PKK'lıların savunucusu desek referansı çıkıyor. Yolsuzluklarla ilgili kişileri aradığımız zaman öz ağabeyi çıkıyor.”