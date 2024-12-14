CHP'li İzmir Büyükşehir'de kentsel dönüşüm skandalı: Karakolluk oldular

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem sonrası dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Örnekköy, Gaziemir Aktepe Emrez mahallerinde kentsel dönüşüm çalışması başlattı.Kentsel dönüşüm yetkisini şirketi İZBETON'a devretti. İZBETON'da kurucuları arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu Örnekköy İş İnsanları Yapı Kooperatifi ile sözleşme imzalayarak inşaat yapım işini ihalesiz olarak kooperatife devretti.İnşaatlar devam ederken Örnekköy'de yapımı devam eden bloklardan biri eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi.Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü kooperatif yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu süreçte mali krize giren kooperatif inşaatları durdurdu. Cemil Tugay göreve gelir gelmez İZBETON şirketi aracılığı ile kooperatiflerle yapılan inşaat yapım sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.Ardından da Büyükşehir Belediyesi davul zurna ile temelini atıp kendi elleri ile teslim ettiği inşaat alanından kooperatifi tahliye etmek için harekete geçti. Kooperatiflerin bulunduğu ilçe kaymakamlıklarına resmi yazı gönderen Büyükşehir Belediyesi kooperatiflerin şantiye alanından polis zoruyla çıkarılmasını talep etti.Daireleri öngörülen sürede teslim edilmediği için mağdur olan kooperatif üyelerine mesaj çeken avukatlar son durum hakkında bilgilendirme yaptı.Üyelere çekilen mesajlarda, 'Emniyet Müdürlüğü'nün, 'mahkeme kararı olmadan işlem yapamayacakları' gerekçesi ile talebini ret ettiğini de aynı anda öğrenmiş bulunuyoruz. Newtown, Yaka City, Murano, Gazi City, Novalife ve West Kordelion üyelerinin süreci yakından takip etmesini önemle rica ederiz' İfadelerine yer verildi.