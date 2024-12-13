SMO yeni hedefini açıkladı! Suriye'de teyakkuz durumuna geçildi

Suriye'de muhalif grupların rejim kontrolündeki kentleri ele geçirmesinin ardından Suriye Milli Ordusu da terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik Özgürlük Şafağı Operasyonu düzenledi. Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği operasyonlar ile PKK/YPG terör örgütünün 2016 yılından bu yana denetiminde olan Tel Rıfat ve Münbiç, teröristlerden arındırıldı. Kısa süre içerisinde teröristlerden temizlenen Tel Rıfat ve Münbiç'te siviller PKK/YPG baskısından kurtulmanın mutluluğunu yaşamaya başladı. Suriye Milli Ordusu unsurları ise her iki ilçede terör örgütünün hücre, tünel ve karargahlarının tespit ve imhasına yönelik çalışma başlattı.Suriye Milli Ordusu, teröristlerin olası saldırılar ile Tel Rıfat ve Münbiç'te sivillere yönelik olası saldırılarına karşı teyakkuz durumuna geçti. SMO askerleri her iki ilçenin giriş ve çıkış noktalarında cephe hatları oluşturarak 24 saat nöbet tutmaya başladı. Teröristlerin olası sızma girişimi ve saldırılarına karşı tedbirli olan SMO askerleri, ilçe merkezlerinde de yoğun önlem aldı.Münbiç'in terör örgütünden arındırılmasına yönelik operasyona katılan Suriye Milli Ordusu askerlerini komuta eden isimlerden olan Seyf Abu Amşe, Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ve Münbiç'in artık güvenli bölgeler olduğunu söyledi.Operasyonun başlamasının ardından teröristlerin büyük bölümünün kaçtığını kalanların ise çatışmada etkisiz hale getirildiğini söyleyen Seyf Abu Amşe, 'Operasyonu başlattığımız zaman teröristler kaçmaya başladı. Kalan teröristler de çatışmada öldürüldü. Halkımız onları kurtardığımız için çok mutlu oldu ve bizleri sevinçle karşıladılar. Çünkü teröristler burada çok fazla işkence yapıyor ve baskı uyguluyordu. Buradaki sivillerin çocuklarını zorunlu olarak 6 ay askere alıyorlardı ve cepheye gönderiyorlardı. Biz buraya girince halk çok mutlu oldu. Çünkü çok sıkıntılar yaşamışlardı ve şimdi hem Esad gitti hem PKK/YPG gitti ve artık siviller çok mutlu' dedi.Operasyonların devam edeceğini ve yeni hedeflere hazır olduklarını da dile getiren SMO komutanı Abu Amşe, 'İnşallah bundan sonra Kobine'ye ve Rakka'ya gideceğiz. Haseki ve Kamışlı'ya kadar da yolumuz var. Son nefesimizi verinceye kadar teröristlerle mücadeleyi sürdüreceğiz. Hedefimiz ülkemizi terör örgütü ve teröristlerden arındıracağız. PKK/YPG'yi de ülkemizden tamamen temizleyeceğiz' şeklinde konuştu.