Şırnak'ta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Mutluca köyü yakınlarında, 01 ADG 693 ve 34 RU 2845 plakalı iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi yapılan yaralılar, biri ağır olmak üzere, Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne nakledildi.Yol, kazanın ardından kontrollü bir şekilde tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.