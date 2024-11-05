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Şırnak'ta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Beytüşşebap ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Ekleme: 5.11.2024 - 16:28 Güncelleme: 5.11.2024 - 16:30 / Editör: Edin Uslu
Şırnak'ta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralıŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Mutluca köyü yakınlarında, 01 ADG 693 ve 34 RU 2845 plakalı iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı




YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
İlk müdahalesi yapılan yaralılar, biri ağır olmak üzere, Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne nakledildi.
Yol, kazanın ardından kontrollü bir şekilde tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.