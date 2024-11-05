Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Salı günü için son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 4 kent için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Fırtına ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Bazı kesimlerde yağışların yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Sonbahar aylarını mevsim sıcaklıklarının üzerinde geçiren Türkiye bir anda soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Yurt genelinde sıcaklıklar 9 derece birden düştü. Haftanın ikinci iş gününde havanın nasıl olacağı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. İşte ayrıntılar...
4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) orta ve Doğu Karadeniz için sarı kodlu uyarı yayınladı. MGM'den yapılan açıklamada Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'de kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak beklendiği ifade edildi.
SAAT VERİLDİ, FIRTINA GELİYOR
MGM'nin sitesinden yayınlanan uyarıya göre 05.11.2024 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor.
YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE YOĞUN KAR ŞEKLİNDE GÖRÜLECEK
Yağışların; 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklar beklendiğinden daha dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.
İşte haritayla il il hava durumu tahmini:
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sisli olması tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
VAN -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı bulutlu