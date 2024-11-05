Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sonbahar aylarını mevsim sıcaklıklarının üzerinde geçiren Türkiye bir anda soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Yurt genelinde sıcaklıklar 9 derece birden düştü. Haftanın ikinci iş gününde havanın nasıl olacağı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. İşte ayrıntılar...4 İL İÇİN SARI KODLU UYARIMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) orta ve Doğu Karadeniz için sarı kodlu uyarı yayınladı. MGM'den yapılan açıklamada Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'de kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak beklendiği ifade edildi.SAAT VERİLDİ, FIRTINA GELİYORMGM'nin sitesinden yayınlanan uyarıya göre 05.11.2024 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor.YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE YOĞUN KAR ŞEKLİNDE GÖRÜLECEKYağışların; 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklar beklendiğinden daha dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.İşte haritayla il il hava durumu tahmini:Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 16°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 16°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 15°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 21°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 26°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 23°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 13°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 11°CParçalı ve az bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 11°CParçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 14°CParçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 12°CParçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 12°CParçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sisli olması tahmin ediliyor.AMASYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.SAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 7°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 8°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 15°CParçalı bulutluVAN -1°C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 18°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 19°CParçalı bulutluSİİRT °C, 16°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 19°CParçalı bulutlu