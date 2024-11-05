ABD'de kritik seçim: Donald Trump ve Kamala Harris'ten son mesajlar

Amerika'da beklenen gün geldi...Amerika'da halk, 4 yıl boyunca görevde kalacak olan başkanı seçmek üzere sandık başına gidecek.Kamala Harris ve Donald Trump'ın yarıştığı seçimlerde, kıran kırana bir mücadele verildi.Trump ve Harris, aylardır sürdürdükleri politikalarla seçimde kazanmanın binbir yolunu aradı.İki adayın seçim çalışmalarının karşılığı, sandıkta görülecek.Seçim gününe girilirken, iki aday da yoğun tempodan çıktı ve seçmenler için son bir mesaj daha yayınladı.İLK MESAJ TRUMP'TAN GELDİX hesabından seçmenleri için son bir mesaj paylaşan Donald Trump, şu ifadelere yer verdi:'TRUMP'A OY VERİN VE BARIŞI GETİRİN'Amerikan siyasi tarihindeki en büyük ve en geniş koalisyonu kuruyoruz. Buna Michigan'da barış isteyen rekor sayıda Arap ve Müslüman seçmende dahildir. Kamala ve savaş çığırtkanı kabinesinin Orta Doğu'yu işgal edeceğini, milyonlarca Müslümanın öldürülmesini sağlayacağını ve 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağını biliyorlar. TRUMP'A OY VERİN VE BARIŞI GERİ GETİRİN!KAMALA'DAN DA MESAJ VARKamala Harris ise yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;'SİZİ BİRİNCİ PLANDA TUTACAĞIM'Kariyerim boyunca tek bir müşterim oldu, insanlar. Büyük bankalarla mücadele ettim ve Amerikan ev sahiplerine 20 milyar dolar aktardım, gaziler ve öğrenciler için ayağa kalktım ve uluslararası suç örgütlerini kovuşturdum. Başkan olarak sizi her zaman birinci planda tutmaya devam edeceğim.İKİ ADAYIN DA GÖZÜ PENSİLVANYA'DAABD'de 5 Kasım Salı günü yapılacak 60. başkanlık seçimleri için nefesler tutulurken, Trump ile Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.Demokrat Harris, seçimin en kritik eyaletlerinden Pensilvanya'da 5 ayrı seçim mitingi düzenlerken, Trump ise aynı gün içinde hem Pensilvanya'da hem Kuzey Carolina'da hem de Michigan'daki seçim etkinliklerine katıldı.Olmazsa olmaz eyaletlerin başında gelen Pensilvanya'da son günlerde art arda çeşitli bölgelerde mitingler düzenleyen iki rakip, bu eyaletin 19 delegesini mutlak olarak kazanmak istiyor.YARIŞIN KADERİNİ 7 ÇEKİŞMELİ EYALET BELİRLEYECEK538 delegenin bulunduğu seçim sisteminde 270 delegeye ulaşan adayın yarışı kazanacağı ABD başkanlık seçimlerinde 7 çekişmeli eyalet, yarışın kaderini belirleyecek.Bu seçimlerde salıncak eyaletler durumunda olan Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Kuzey Carolina, Michigan ve Wisconsin, ülkenin bir sonraki başkanının kim olacağının belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak.Öte yandan ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris, seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip edecek; Trump ise Florida'da West Palm Beach'te seçim gecesini geçirecek.