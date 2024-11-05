İstanbul Beyoğlu’nda genç kızı taciz eden 2 sapığa 30’ar yıl hapis cezası!

İstanbul Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'de 25 yaşındaki İremşan A. evine yürüdüğü esnada sokak ortasında Ömer Konu ve Semir Tarhan isimli şahıslar tarafından tacize maruz kalmıştı. Genç kızı yere düşüren şahıslar üzerine çıkarak taciz ederken etrafı gözetledikleri kameralara yansımıştı. O şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.Hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.'nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek için yürüdüğü, şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'ın yolunu keserek omuzuna dokundukları belirtildi. Tacizcilerden kurtulmak için ilerleyen genç kızı tekrardan köşeye sıkıştırdıkları ve Semir Tarhan'ın elini İremşan A.'nın beline attığı, saçını okşadığı anlatıldı. Şüphelinin, genç kızı yere düşürüp ardından üzerine çıktığı iddianamede kaydedildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu'nun etrafı gözetlediği ve çevredeki insanların müdahale etmesiyle olay yerinden gittikleri anlatıldı.Şüpheli Ömer Konu'nun iddianamede yer alan ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği aktarıldı. Ayrıca, şüphelilerin İremşan A.'nın alkol etkisinde ve kendisini bilemeyecek bir durumda iken cinsel saldırıda bulundukları yer aldı.İddianamede şüpheliler Ömer Konu ve Semir Tarhan'ın 'Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Basit cinsel saldırı' suçlarından 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisleri istendi. Şüpheliler Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.