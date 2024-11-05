Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle yükselişini sürdüren altın, ABD'de gerçekleşecek Başkanlık Seçimlerine odaklandı. Bugün başlayacak ve sonuçlarının en erken 3 gün içinde belli olması beklenen kritik seçimler öncesinde altın, yatay seyrini sürdürüyor.ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından 2 gün sonra açıklanacak faiz kararı öncesinde spot altın, ons başına 2.735 dolardan işlem görüyor.Ons ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamayla değeri belirlenen gram altın ise 3.000 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor. Gram altın piyasaların açılmasından hemen önce 3.021 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın, 4.940 TL, Cumhuriyet 20.994 TL'den satılıyor.Donald Trump'ın zaferi, enflasyonu artırabilecek büyük bir ticaret tarifesi artışı sözü vermesi göz önüne alındığında, kıymetli metali daha da yukarı itebilir.Fed'in Perşembe günü faiz oranlarını çeyrek puan düşürmesi bekleniyor. Böyle bir karar doğrultusunda altın fiyatlarında yeni rekorlar görülebilir.Altın, bu yıl para politikasının gevşetilmesi, merkez bankası alımları ve artan jeopolitik gerginliğin bir kombinasyonu ile yaklaşık üçte bir oranında yükseldi.İşte 5 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.019,98Satış 3.020,32Altın fiyatlarında yatay seyir! İşte 5 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. ResimAlış 5.057,00Satış 5.108,00Alış 10.084,00Satış 10.211,00Altın fiyatlarında yatay seyir! İşte 5 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 3. ResimAlış 20.166,00Satış 20.348,00Alış 2.735,06Satış 2.735,43