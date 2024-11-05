Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
ABD'de bugün gerçekleşecek 60. Başkanlık Seçimleri öncesinde altın denge arayışını sürdürüyor. Ons altın güne yatay seyirle başladı. Gram altın ise piyasaların açılışından önce 3.000 TL'nin üzerinde seyrini sürdürüyor.
Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle yükselişini sürdüren altın, ABD'de gerçekleşecek Başkanlık Seçimlerine odaklandı. Bugün başlayacak ve sonuçlarının en erken 3 gün içinde belli olması beklenen kritik seçimler öncesinde altın, yatay seyrini sürdürüyor.
ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR
ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından 2 gün sonra açıklanacak faiz kararı öncesinde spot altın, ons başına 2.735 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Ons ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamayla değeri belirlenen gram altın ise 3.000 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor. Gram altın piyasaların açılmasından hemen önce 3.021 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın, 4.940 TL, Cumhuriyet 20.994 TL'den satılıyor.
TRUMP'IN ZAFERİ ALTINDA REKORU GETİREBİLİR
Donald Trump'ın zaferi, enflasyonu artırabilecek büyük bir ticaret tarifesi artışı sözü vermesi göz önüne alındığında, kıymetli metali daha da yukarı itebilir.
Fed'in Perşembe günü faiz oranlarını çeyrek puan düşürmesi bekleniyor. Böyle bir karar doğrultusunda altın fiyatlarında yeni rekorlar görülebilir.
Altın, bu yıl para politikasının gevşetilmesi, merkez bankası alımları ve artan jeopolitik gerginliğin bir kombinasyonu ile yaklaşık üçte bir oranında yükseldi.
İşte 5 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
5 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.019,98
Satış 3.020,32
Altın fiyatlarında yatay seyir! İşte 5 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. Resim
5 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.057,00
Satış 5.108,00
5 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 10.084,00
Satış 10.211,00
Altın fiyatlarında yatay seyir! İşte 5 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 3. Resim
5 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 20.166,00
Satış 20.348,00
5 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.735,06
Satış 2.735,43