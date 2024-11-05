2025 trafik cezaları belli oldu! Bunu yapan yandı: Cezası 9 bin 267 TL'ye çıktı

TÜİK'in geçtiğimiz gün açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte trafik cezalarının ücreti de belli oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 artış gösterdi. Böylece yılbaşında trafik cezalarına neredeyse yüzde 50 zam gelecek. Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2 bin 167 liraya çıkacak.

TÜİK verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 artış kaydetti. 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı ekim enflasyon verisiyle yüzde 43.93 olarak netleşti. Böylece açıklanan verilerle doğru orantılı olarak trafik cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve araç muayenesi ücretlerine yüzde 50 zam gelecek.Yeni yılda uygulanacak zamlı rakamlara göre, kırmızı ışıkta geçmenin veya cep telefonuyla konuşmanın cezası 2 bin 167 liraya çıkacak. Son dönemlerde sık sık rastladığımız trafik magandalarının makas atmaları sonucu ödeyeceği ceza da 9 bin 267 liraya yükselirken drift atmak ise 46 bin 392 liraya çıkacak.Kırmızı ışıkta geçmenin cezası2024: 1.506 TL2025: 2.167 TL2024: 691 TL2025: 994 TL2024: 1.506 TL2025: 2.167 TL2024: 6.439 TL2025: 9.267 TL2024: 6.439 TL2025: 9.267 TL2024: 1.510 TL2025: 2.173 TL