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Beyaz Gazete
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14 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 milyon kök kenevir ele geçirildi

14 ilde eş zamanlı düzenlenen NARKOÇELİK-46 Operasyonu'nda 2 ton uyuşturucu madde, yaklaşık 3 milyon kök kenevir ve 68 bin 737 uyuşturucu hap ele geçirilirken 67 kişi yakalandı.

Ekleme: 5.11.2024 - 10:10 Güncelleme: 5.11.2024 - 10:10 / Editör: Fehmi Öztürk
14 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 milyon kök kenevir ele geçirildi
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi amansız bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda NARKOÇELİK-46 Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyona ilişkin bilgileri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.

14 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 milyon kök kenevir ele geçirildi

2 TON UYUŞTURUCU 3 MİLYON KÖK KENEVİR

Yerlikaya, "14 ilde düzenlenen operasyonda 2 ton 3 kg uyuşturucu madde 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 uyuşturucu hap ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyon kapsamında yakalanan 67 kişiden 42'sinin tutuklandığını da belirtti.