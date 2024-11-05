14 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 milyon kök kenevir ele geçirildi

14 ilde eş zamanlı düzenlenen NARKOÇELİK-46 Operasyonu'nda 2 ton uyuşturucu madde, yaklaşık 3 milyon kök kenevir ve 68 bin 737 uyuşturucu hap ele geçirilirken 67 kişi yakalandı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi amansız bir şekilde devam ediyor.Bu kapsamda NARKOÇELİK-46 Operasyonu gerçekleştirildi.Operasyona ilişkin bilgileri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.Yerlikaya, "14 ilde düzenlenen operasyonda 2 ton 3 kg uyuşturucu madde 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 uyuşturucu hap ele geçirildi." ifadelerini kullandı.Yerlikaya, operasyon kapsamında yakalanan 67 kişiden 42'sinin tutuklandığını da belirtti.