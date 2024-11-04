Tren istasyonunda baltalı saldırı: Yaralılar var

Paris'e 24 kilometre uzaklığındaki Ozoir-la-Ferriere tren istasyonunda sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.Mirror'ın haberine göre yaşlarının küçük olduğu bilinen on kişilik bir grup, tren istasyonundaki yolculara baltalı bir saldırı düzenledi.İki kişinin ağır yaralandığı saldırıda, bir kişinin eli koptu, bir kişinin ise kafatasının yarıldığı bildirildi. Yaralılar acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı, sağlık ekiplerince durumlarının ağır olduğu bilgisi verildi.Polis baltalı saldırı ile ilgili soruşturma başlatırken on kişilik saldırgan grup üyelerinin peşine düştü.Avrupa Parlamentosu'nun eski üyesi Gilbert Collard X'te saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada 'Ozoir la Ferriere istasyonunda baltaların kullanıldığı iddia edilen bir trende kavga çıktı. İki kişi ağır yaralandı, birinin eli koptu, diğeri kafasından vuruldu. Fransa'da hayatta kalmak giderek daha çılgın ve tehlikeli hale geliyor' ifadelerini kullandı.