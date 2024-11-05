Instagram yeni özelliğini yayınladı! İçerik oluşturucular için...

Popüler sosyal medya platformu Instagram, içerik üreticilerinin gelen kutularını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak yeni özellikler geliştirdi.Bu yeni araçlar sayesinde içerik üreticileri, doğrudan mesajları (DM) kolayca filtreleyebilecek ve istedikleri mesajlara öncelik verebilecekler.Yeni filtreleme seçenekleri, içerik üreticilerinin mesaj isteklerini takipçi sayısına, doğrulanmış hesaplara, markalara ve diğer içerik üreticilerine göre sıralamasına ve filtrelemesine olanak tanıyor.Bu özellik, özellikle çok sayıda mesaj alan popüler içerik üreticileri için büyük bir kolaylık sağlayacak.Yeni filtreleme araçlarının yanı sıra, Instagram bir de 'Hikaye Yanıtları' klasörü ekledi. Bu klasör, hikayelere gelen tüm yanıtları tek bir yerde toplayarak içerik üreticilerinin bu yanıtlara daha kolay erişmesini sağlıyor.Instagram Başkanı Adam Mosseri, yeni özellikleri duyurduğu bir gönderide şunları söyledi:İstekler gelen kutusuna gittiğinizde, bazen gerçekten bunaltıcı olabiliyor. Bu nedenle, yaptığımız şey, yalnızca aradığınız istekleri görmek için bu istekleri filtrelemenin yollarını eklemek oldu.İçerik oluşturucular ve istekler için gelen kutusunu iyileştirmek için yapılacak çok daha fazla şey var. Ancak umarım bu, doğru yönde atılmış bir adımdır.Bu özellikler, Instagram'ın DM bölümüne getirdiği ilk büyük değişikliklerden sadece birkaçı. Şirket, uygulamanın bu önemli bölümüne yeni özellikler ve iyileştirmeler eklemeye devam edeceğini belirtti.