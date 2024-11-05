MSB duyurdu! Pilot olmak isteyenler dikkat

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot sınıfı muvazzaf subay temin başvurusunun 15 Kasım'a kadar uzatıldığını açıkladı. İşte savaş pilotu olmak için aranılan şartlar...

Milli Savunma Bakanlığı, pilot sınıfı muvazzaf subay temini başvuru sürelerinin uzatıldığını ilan etti.Pilot olmak isteyen ve başvurmayan dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay temini başvurusu 15 Kasım'a kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.Konuyla ilgili detaylı bigiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.