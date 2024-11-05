Katil İsrail'in terör örgütü PKK ile Suriye planı! Teröristlere vatandaşlık verecek

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren başta Gazze olmak üzere Lübnan ve İran'a da savaş açan İsrail'in terör örgütü PKK hakkındaki planı deşifre oldu.CNN Türk'te yer alan habere göre, konuyla ilgili konuşan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya, İsrail'in PKK'lı teröristlere vatandaşlık vereceğini söyledi.Kaya'nın açıklamaları şu şekilde:40 bin insanın, 40 bin teröristin vatandaşlık ve pasaport verilmesi, Suriye, Irak ve İran'a ulaşacak bir referandumun önünü açarak, 14 ülkede yer alan kendini tayin etme hakkı ve bu ikinci Sevr sendromudur. Daha sonra Türkiye topraklarına getirmeye çalışacaklar.İsrail'in, PKK'lılara vatandaşlık vereceği iddiası ortaya atıldı. Suriye'de korsan devlet yapılanmasını ilk tanıyacak ülke olmayı vadeden İsrail hükümetinin, bu konuda farklı ülkeleri de ikna etme taahhüdünde bulunduğu ifade ediliyor.'İsrail vatandaşlarının yayılması suretiyle -ki 1914'te de yaptılar. Buradaki kendi vatandaşlarının sayısını artırarak daha sonra kendi kaderini tayin etmek üzere bir referanduma gidecekler.'''Arz-ı Mev'ud dediğimiz bu yapının doğu sınırını, buradaki bloğu yıkmak. Biz buraya FAV Limanı'nı,11 istasyonlu demiryolunu inşa etiğimiz zaman İsrail'in Dubai-Hayfa demiryoluna karşı bir engel oluşturacağız. Çünkü onlar demiryolunu inşa edeceğiz derken aslında Arz-ı Mev'ud'un kara yolunu inşa edecekler.''