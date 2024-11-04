Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 18°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 16°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 16°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 26°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 22°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 15°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 10°CParçalı ve az bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 10°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 14°CParçalı bulutluSİNOP °C, 15°CParçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°CParçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 10°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 15°CParçalı bulutluVAN °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 20°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı