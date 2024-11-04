Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor! Türk Devletleri Teşkilâtı Zirvesi'ne katılacak

Yoğun diplomasi trafiğine kaldığı yerden devam eden CUmhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni adresi Kırgızistan olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4-5-6 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilâtı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gidecek.Türk dili konuşan ülkelerin liderlerini bir araya geleceği zirvede, katılımcı devletler arasındaki bağların güçlendirilmesi, ülkeler arası güncel işbirliği ve kalkınma konuların masaya yatırlması bekleniyor.Erdoğan'ın ziyareti, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da derinleştirmek ve stratejik ortaklığı güçlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Kırgızistan ve Türkiye, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda daha yakın iş birliği hedefliyor.Söz konusu zirvede “Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik” temasına odaklanılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek ziyareti esnasında Kırgız hastaların Türkiye'de tedavi edilmesi konusunun da özel olarak ele alınacağı belirtiliyor.Konuya ilişkin konuşan Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenalyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek ziyareti sırasında Kırgız hastaların Türkiye'de tedavi edilmesi konusunun ele alınacağını duyurdu. Bu görüşmeler sağlık alanındaki iş birliğini güçlendirecek.Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4-7 Kasım tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti ve Macaristan ziyaretleri nedeniyle Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.