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Beyaz Gazete
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Mardin'de kayyum gerginliği: DEM'liler polise saldırdı

Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi başkanı Ahmet Türk, belediye biansı önünde açıklama yaptığı sırada DEM Partili'ler polise saldırarak tekme atmaya başladı.

Mardin'de kayyum gerginliği: DEM'liler polise saldırdı
Ekleme: 4.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 4.11.2024 - 10:27 / Editör: Edin Uslu
Mardin'de kayyum gerginliği: DEM'liler polise saldırdı
Türkiye güne kayyum haberiyle başladı.
PKK terör örgütüne üye olma, terörle bağlantı gerekçeleriyle DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı.
Sabah saatlerinde belediyelere karar tebliğ edilirken, belediye binaları önünde polis ekipleri de güvenlik önlemlerini artırdı.

MARDİN'DE BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Kararı alan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, belediye binası önüne geldi.
Burada basın açıklaması yapan Türk konuşurken ortam gerildi.


Mardin'de kayyum gerginliği: DEM'liler polise saldırdı

POLİSE TEKMELİ SALDIRI
DEM Partililer Türk'ün konuşması sırasında polise saldırmaya başladı.
Polislere saldıran DEM Partililer tekmelerle polis kalkanlarını kırmaya çalıştı.
O anlarda kameralar da kayıttaydı.