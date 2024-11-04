MSB duyurdu: 9 terörist öldürüldü

Terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden sürüyor!Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Irak'ın kuzeyinin ardından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.TOPLAMDA 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİOperasyonlara ilişkin duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.MSB'nin duyurusunda şu ifadelere yer verildi:Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!