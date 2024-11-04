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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 9 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 9 terörist öldürüldü
Ekleme: 4.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 4.11.2024 - 12:13 / Editör: Atilla Özbir
MSB duyurdu: 9 terörist öldürüldü
Terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden sürüyor!

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinin ardından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

TOPLAMDA 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlara ilişkin duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

MSB'nin duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!