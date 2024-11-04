Dışişleri'nden Sudan açıklaması: Toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki insani durumdan ve Cezira eyaletinde sivil halkı hedef alan, insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyduklarını bildirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yaşanan insani duruma ilişkin açıklama yapıldı.
Bakanlık Sudan'daki durumla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada barış ve istikrarın tesis edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
'ENDİŞE DUYUYORUZ'
Açıklamada, ülkedeki insani durumdan ve Cezira'daki sivil halkı hedef alan insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyulduğu belirtilerek, ateşkesin bir an önce sağlanarak barış ve istikrar ortamının tesis edilmesinin gerektiği kaydedildi.
'SUDAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ EN GÜÇLÜ ŞEKİLE DESTEKLİYORUZ'
Yerinden edilenlerin evlerine dönmesini ve insani yardım faaliyetlerinin aksamadan gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemlerin gecikmeksizin alınması çağrısında bulunulan açıklamada, 'Sudan'ın egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve birliğini en güçlü şekilde destekliyoruz. Sudan halkının acılarının hafifletilmesi için gerekli insani yardımlarımızı sürdüreceğiz.' ifadelerine yer verildi.